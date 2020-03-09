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Посол РФ в США Антонов встретился с главой минфина страны Мнучиным

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Посол России в США Анатолий Антонов встретился с министром финансов США Стивеном Мнучиным. Об этом сообщается в Facebook посольства в понедельник, 9 марта.

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«Обсуждались вопросы состояния и перспектив российско-американских связей, ход выполнения договоренностей президентов В.В.Путина и Д.Трампа по итогам саммита в Хельсинки в 2018 г. и встречи в Осаке в 2019 г», — сказано в сообщении.

Кроме того, российская сторона подтвердила намерения по совместной работе по стабилизации двусторонних отношений. В частности, «выражена заинтересованность» в поддержании регулярного прямого диалога между российским посольством и администрацией США.

Первая полноформатная двусторонняя встреча Путина и Трампа состоялась в Хельсинки 16 июля 2018 года. Переговоры продлились около четырех часов. Лидера государства беседовали тет-а-тет, а затем провели открытые переговоры и совместную прecc-конференцию.

Затем российский и американский президент встречались в ходе саммита G20 в Осаке в 28 июня 2019 года. Переговоры продлились больше часа. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, стороны обсудили вопросы стратегической стабильности.

Кроме того, российская сторона предложила Трампу в 2020 году посетить парад в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне. В ноябре президент США указал, что хотел бы присутствовать в Москве 9 мая, однако мероприятие приходится на разгар избирательной гонки.

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