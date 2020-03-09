Температура в Москве побила рекорд 2017 года

Температура в Москве 9 марта к 14:00 поднялась до плюс 11,3 градуса. Рекорд тепла для этого дня побит, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 9 марта.

Предыдущий рекорд был установлен в 2017 году — плюс 10 градусов, передает «РИА Новости».

Продолжения серии температурных рекордов на этой неделе не ожидается, заявил Тишковец. Погода будет пасмурной и дождливой, к концу недели ожидаются похолодание, заморозки и гололедица.

Предыдущий рекорд тепла установлен 8 марта: температура в столице ранним утром поднялась до плюс 8,5 градусов.