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Водитель сбил пять человек в Воронежской области

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Фото: МВД РФ
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В Воронежской области водитель легкового автомобиля сбил пятерых пешеходов, находившихся на обочине дороги. Двое из них, 8-летний мальчик и 58-летняя женщина, погибли на месте происшествия, сообщили в региональном управлении МВД.

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«Накануне в 23:30 в Павловском районе села Воронцовка на улице Мостовой 28-летний водитель автомашины ВАЗ-211, местный житель допустил съезд на обочину, совершил наезд на пешеходов», — рассказали в ведомстве 9 марта.

Госпитализированы три человека, среди них — подросток 14 лет. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку, отмечает «Газета.ру».

Ранее в понедельник в Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка. Два человека получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.

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