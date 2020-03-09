Водитель сбил пять человек в Воронежской области

В Воронежской области водитель легкового автомобиля сбил пятерых пешеходов, находившихся на обочине дороги. Двое из них, 8-летний мальчик и 58-летняя женщина, погибли на месте происшествия, сообщили в региональном управлении МВД.

«Накануне в 23:30 в Павловском районе села Воронцовка на улице Мостовой 28-летний водитель автомашины ВАЗ-211, местный житель допустил съезд на обочину, совершил наезд на пешеходов», — рассказали в ведомстве 9 марта.

Госпитализированы три человека, среди них — подросток 14 лет. Сотрудники полиции проводят доследственную проверку, отмечает «Газета.ру».

Ранее в понедельник в Смоленской области автомобиль врезался в стелу городского парка. Два человека получили травмы различной тяжести, трое скончались на месте.