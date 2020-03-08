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Академик РАН пострадал в ДТП в Москве

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Фото: РАН
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Автомобиль допустил наезд на пешехода в Москве. Пострадавшим оказался академик РАН Владимир Сыроватка, сообщает телеканал РЕН ТВ в воскресенье, 8 марта.

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Он госпитализирован с травмами. В настоящий момент выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Другие подробности не приводятся.

88-летний Владимир Иванович Сыроватка — заслуженный деятель науки РФ, известный ученый в области механизации и автоматизации сельского хозяйства. Под его руководством были созданы новейшие машинные технологии приготовления кормов. Сыроватка является автором более 260 научных публикаций.

Ранее 8 марта сообщалось, что в Республике Коми при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек. ДТП произошло на 36-м км региональной автодороги Ухта–Троицко-Печорск в Сосногорском районе недалеко от села Нижний Одес. В аварии с участием автомобилей Renault Duster и Renault Megane взрослые пассажиры и водители скончались до прибытия спасателей.

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