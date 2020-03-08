Шесть человек погибли в ДТП в Коми

При столкновении двух автомобилей в республике Коми погибли шесть человек, двое детей были госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом в субботу, 7 марта, сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на региональное отделение УГИБДД МВД.

Согласно сообщению источников, ДТП произошло на 36-м километре региональной автодороги Ухта–Троицко-Печорск в Сосногорском районе недалеко от села Нижний Одес. Уточняется, что в аварии с участием автомобилей «Рено Дастер» и «Рено Меган» взрослые пассажиры и водители скончались до прибытия спасателей.

По информации Министерства здравоохранения Коми, пострадавшие дети были доставлены в Нижнеодесскую больницу №1, где им была оказана первая медицинская помощь. Сообщается, что они находятся в состоянии комы.

Обстоятельства происшествия выясняются, на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее в этот же день в Иркутской области три человека погибли в ДТП при столкновении легкового автомобиля и грузовика.