Три человека погибли в ДТП с грузовиком под Иркутском

Три человека погибли при столкновении грузового и легкового автомобиля в Иркутской области, сообщает в субботу, 7 марта, «РИА Новости» со ссылкой на региональное МВД.

Авария с участием машин марок «КамАЗ» и «Лада Гранта» произошла вечером 6 марта в Куйтунском районе на трассе Р-255 «Сибирь».

В результате инцидента погибли находившиеся в легковушке 56-летний водитель и две женщины 26 и 27 лет. Предположительно, они направлялись из Иркутска в Братск.

По предварительным данным, в момент ДТП грузовой автомобиль совершал разворот. Обстоятельства и причины происшествия уточняются.

5 марта в Черниговском районе Приморья при столкновении грузовика «КамАЗ» с припаркованными автомобилями ГАЗ-66 и «УАЗ», пострадали семь человек.