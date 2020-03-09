Немецкий список продуктов для карантина из-за COVID-19 раскритиковали

Список необходимых продуктов на случай длительного карантина по коронавирусу, опубликованный в Германии, подверг критике экс-руководитель Российского центра подготовки спасателей, заслуженного спасателя России Александр Гофштейн.

На случай 10-дневного карантина профильное немецкое ведомство рекомендовало иметь дома в расчете на одного человека 20 л воды, 3,5 кг хлеба, крупы, картофеля, макарон или риса, 4 кг сухофруктов и консервированных фруктов, 2,5 кг консервов с овощами и орехов, 2,6 кг молочных продуктов, 1,5 кг мяса, рыбы, яиц или яичного порошка, 400 г жиров и масла, а также сахар, мед, муку, печенье и шоколад.

По словам Гофштейна, непонятно, кто мог составить такой список, так как очевидно, что этот человек понятия не имеет, о чем говорит.

Эксперт указал, что очень важно взять побольше консервов и воды.

«Надо не мясо, не молоко брать с собой. Надо брать консервы, которые в своем составе имеют воду - они сэкономят воду в расходовании и у них калорий гораздо больше», - цитирует его «РИА Новости».

Коронавирусное заболевание COVID-19, вызванное ранее неизвестным бетакоронавирусом SARS-CoV-2, впервые появилось в конце декабря в Ухане (Китай). К настоящему моменту в мире заразились более 108 тыс. человек, умерли порядка 3,7 тыс.