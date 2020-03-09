Грета Тунберг рассказала о желаниях женщин на 8 Марта

Шведская экоактивистка Грета Тунберг рассказала, чего на самом деле хотят женщины на 8 Марта. По словам 17-летней школьницы, у современных женщин по-прежнему нет гендерного равенства, а без этого невозможна климатическая справедливость.

«И помните, мы, женщины, хотим сегодня — и каждый день — равенства, а не поздравлений или празднования», — написала она в Twitter.

Широкую известность Грета получила после своего эмоционального выступления в ООН 24 сентября 2019 года. Тогда активистка обвинила мировых лидеров в потере детства из-за климатических проблем.

В феврале шведская оперная певица Малена Эрнман написала книгу «Наш дом в огне: сцены семьи и планеты в кризисе», в которой рассказала о болезненном детстве своей дочери Греты Тунберг.