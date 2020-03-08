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Слепаков написал к 8 Марта песню «Люби меня, мразь»

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Российский артист и комик Семен Слепаков выложил в Instagram песню собственного сочинения, которая высмеивает отношение женщин к своим мужчинам в Международный женский день.

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«Я считаю, что в наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным способом, который все мы недавно увидели», — сказал перед исполнением артист.

На протяжении композиции героиня требует от своего возлюбленного подарков, походов в кино, любви и страсти, однако делает это с помощью фраз: «Поздравь меня, мразь!», «Вези меня, мразь!», «Люби меня, мразь!», «Женись на мне, мразь!».

После завершения песни, сам Слепаков обращается к тому, кто снимал его: «Мразь, ты сняла?», на что получает утвердительный ответ.

Композиция была воспринята пользователями соцсети двояко, однако большинство назвали ее жизненной и положительно оценили продукт творчества артиста.

Песня Слепакова является отсылкой к нашумевшему случаю, который произошел в Москве в феврале. Фитнес-тренер осыпала таксиста оскорблениями из-за отказа ее везти. Фраза девушки «Вези меня, мразь!» стала мемом в интернете.

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