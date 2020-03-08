Прямой эфир

Более 200 тыс. пассажирок проехали бесплатно в московском метро и МЦК

0
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правом бесплатного проезда в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК), который был организован в честь Международного женского дня, воспользовались более 200 тыс. москвичек. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Женщины на грани: мартовские праздники преподнесут немало сюрпризов
Что смотреть в кино в эти выходные

Пройти бесплатно на станции подземки можно на протяжении всего дня. Чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов со специальным оформлением. Отмечается, что такой проход организован на каждой станции метро.

«Мы просим пассажирок быть внимательными, не прикладывать карты для оплаты, а сразу проходить через открытые створки отмеченного турникета», — сообщили агентству городских новостей «Москва» в воскресенье, 8 марта.

О том, что проезд на общественном транспорте и пригородных электричках в Москве и Подмосковье сделают бесплатным для женщин 8 марта, мэр столицы Сергей Собянин сообщил 3 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал российских женщин самыми лучшими в мире
Премьер Индии передал на 8 марта все свои аккаунты женщинам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020