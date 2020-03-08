Более 200 тыс. пассажирок проехали бесплатно в московском метро и МЦК

Правом бесплатного проезда в столичном метро и на Московском центральном кольце (МЦК), который был организован в честь Международного женского дня, воспользовались более 200 тыс. москвичек. Об этом сообщает пресс-служба московского метрополитена.

Пройти бесплатно на станции подземки можно на протяжении всего дня. Чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов со специальным оформлением. Отмечается, что такой проход организован на каждой станции метро.

«Мы просим пассажирок быть внимательными, не прикладывать карты для оплаты, а сразу проходить через открытые створки отмеченного турникета», — сообщили агентству городских новостей «Москва» в воскресенье, 8 марта.

О том, что проезд на общественном транспорте и пригородных электричках в Москве и Подмосковье сделают бесплатным для женщин 8 марта, мэр столицы Сергей Собянин сообщил 3 марта.