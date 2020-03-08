Украинский шпион заявил о безвозвратной потере Донбасса

«Война» проиграна и Донбасс потерян для Украины, заявил украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в ДНР за шпионаж.

По его словам, в Донбассе уже выросло целое поколение детей, которые воспитаны на других ценностях, а в школах и вузах самопровозглашенных республик изучают подвиги ополченцев.

По мнению Асеева, Украине не нужны такие люди, поэтому всех, кто считает себя русскими, а также участников конфликта, нужно вывести в Россию. После этого Киев должен получить контроль над границей, заверил он.

В то же время он согласился с тем, что описанный сценарий — фантазия.

«Я считаю, что мы проиграли эту войну. Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть — в этом смысле потеряли», — цитирует его украинский 5 канал.

Асеев указал, что сейчас Киеву важно не вернуть потерянное, так как это невозможно, а сделать так, чтобы «это не расползлось дальше».

8 марта сообщалось, что украинская поэтесса, автор стихотворения «Никогда мы не будем братьями» Анастасия Дмитрук заявила, что Украина развалится, если произойдет федерализация. При этом она назвали жителей Донбасса паразитами и отметила, что они не хотят «раскаиваться в своих ошибках».

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей востока страны, отказавшихся признавать итоги госпереворота.