В Удмуртии загорелся жилой дом в поселке Игра.

В результате пожара погибли два человека, еще девять пострадали. Одна из жертв — ребенок, пламя охватило восемь квартир. Площадь возгорания составила 150 кв. м. Открытое горение ликвидировано, причины пожара устанавливаются.