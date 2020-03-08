Стало известно о жительнице Омска с пенсией в 52 тыс. рублей

Страховую пенсию в размере 52 533 рубля получает 70-летняя жительница Омска. Об этом рассказала заместитель управляющего в региональном отделении Пенсионного фонда России Наталья Смигасевич.

«На самом деле пенсионерок в Омской области не половина от общего количества омичей, находящихся на заслуженном отдыхе, а две трети. Если точнее, 397 тыс. из почти 598 тыс. получателей пенсий», — цитирует Смигасевич портал Superomsk.ru.

При этом средний размер пенсий в Омске — около 14 тыс. рублей.

В Пенсионном фонде добавили, что жительницы Омска продолжают работать и в очень преклонном возрасте: троим из работающих пенсионерок более 90 лет, еще 132 продолжают работать в возрасте 80 лет и старше.

По информации ngs555.ru, пенсионерка, получающая пенсию в 52 тыс. рублей, ранее работала руководителем на крупном производстве.

24 сентября 2019 года сообщалось, что Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов с наибольшим размером пенсий. Средняя пенсия на Чукотке составляет 24,3 тыс. рублей. В Пенсионном фонде пояснили, что размеры выплат в северных регионах традиционно высокие из-за повышающих коэффициентов. Второе место по размеру пенсий заняла Магаданская область (21,6 тыс. рублей), третье — Камчатка (21,2 тыс.). Среди антилидеров — Дагестан (10,9 тыс.), Кабардино-Балкария (11 тыс.), Карачаево-Черкесия (11,9 тыс.).