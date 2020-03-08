Прямой эфир

Стало известно о жительнице Омска с пенсией в 52 тыс. рублей

0
Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Страховую пенсию в размере 52 533 рубля получает 70-летняя жительница Омска. Об этом рассказала заместитель управляющего в региональном отделении Пенсионного фонда России Наталья Смигасевич.

Выпали выплаты: эффект от пенсионной реформы составил более 20 млрд
Казна получила экономию от преобразований на год раньше, чем прогнозировалось

«На самом деле пенсионерок в Омской области не половина от общего количества омичей, находящихся на заслуженном отдыхе, а две трети. Если точнее, 397 тыс. из почти 598 тыс. получателей пенсий», — цитирует Смигасевич портал Superomsk.ru.

При этом средний размер пенсий в Омске — около 14 тыс. рублей.

В Пенсионном фонде добавили, что жительницы Омска продолжают работать и в очень преклонном возрасте: троим из работающих пенсионерок более 90 лет, еще 132 продолжают работать в возрасте 80 лет и старше.

По информации ngs555.ru, пенсионерка, получающая пенсию в 52 тыс. рублей, ранее работала руководителем на крупном производстве.

24 сентября 2019 года сообщалось, что Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов с наибольшим размером пенсий. Средняя пенсия на Чукотке составляет 24,3 тыс. рублей. В Пенсионном фонде пояснили, что размеры выплат в северных регионах традиционно высокие из-за повышающих коэффициентов. Второе место по размеру пенсий заняла Магаданская область (21,6 тыс. рублей), третье — Камчатка (21,2 тыс.). Среди антилидеров — Дагестан (10,9 тыс.), Кабардино-Балкария (11 тыс.), Карачаево-Черкесия (11,9 тыс.).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Программу соцподдержки в Омской области увеличат почти на 10 млрд рублей
Госдума снизила возраст для получения негосударственной пенсии

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020