Программу соцподдержки в Омской области увеличат почти на 10 млрд рублей

В Омской области на 9,7 млрд рублей увеличится программа социальной поддержки населения. Из этой суммы почти 3 млрд рублей добавят к программе по поддержке семей при рождении детей. Общий объем финансирования превысит 149 млрд рублей.

Соответствующие поправки приняты региональным правительством. По словам министра труда и социального развития Владимира Куприянова, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», в 2019 году все запланированные мероприятия удалось полностью обеспечить финансированием.

Отмечается, что в этом году увеличится на 61,7 млн рублей финансирование подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей». Выросла на 55,3 млн рублей поддержка социально ориентированных НКО, которые действуют на территории Омской области.

4 марта сообщалось, что в Омской области сделают ежегодной премию губернатора «Лучший врач Омской области». Сумма составит 600 тыс. рублей.