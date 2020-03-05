Прямой эфир

Программу соцподдержки в Омской области увеличат почти на 10 млрд рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омской области на 9,7 млрд рублей увеличится программа социальной поддержки населения. Из этой суммы почти 3 млрд рублей добавят к программе по поддержке семей при рождении детей. Общий объем финансирования превысит 149 млрд рублей.

Соответствующие поправки приняты региональным правительством. По словам министра труда и социального развития Владимира Куприянова, которые приводит ИА «ОМСКРЕГИОН», в 2019 году все запланированные мероприятия удалось полностью обеспечить финансированием.

Отмечается, что в этом году увеличится на 61,7 млн рублей финансирование подпрограммы «Профилактика семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми, пропаганда семейных ценностей». Выросла на 55,3 млн рублей поддержка социально ориентированных НКО, которые действуют на территории Омской области.

4 марта сообщалось, что в Омской области сделают ежегодной премию губернатора «Лучший врач Омской области». Сумма составит 600 тыс. рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 40 «Точек роста» в сельских школах откроют в Омской области
Выплаты за переезд в село ввели для соотечественников в Омской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020