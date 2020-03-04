Более 40 «Точек роста» в сельских школах откроют в Омской области

В Омской области к сентябрю отремонтируют 42 сельские школы для создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». На эти цели выделили 42 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Образование». На оснащение школьных «Точек роста» оборудованием направлено еще около 46 млн рублей.

В подобных центрах дети смогут изучать информатику, технологию и основы безопасности жизнедеятельности, а также заниматься робототехникой и проектной деятельностью. Новое оборудование позволяет ребятам осваивать навыки 3D-моделирования и работать с квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности.

Как пояснила министр образования Омской области Татьяна Дернова, субсидии распределены между муниципалитетами по итогам конкурсного отбора. В этом году расширили категории участия в программе. «Точки роста» могут создаваться теперь не только в сельских поселениях, но и в райцентрах, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».