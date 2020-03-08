Названы самые популярные женские профессии в России

Большинство россиянок работают продавцами и педагогами. Об этом свидетельствуют данные Росстата, оказавшиеся в распоряжении RT и опубликованные 8 марта.

Ведомство составило рейтинг популярных профессий среди российских женщин на основе даных за три квартала 2019 года.

В основном женщины в России трудятся продавцами, таких 13,1%. На втором месте списка популярных профессии находятся специалисты в области образования. Учителем, воспитателем или преподавателем работает каждая десятая (10,1%) работающая россиянка.

Примерно столько развиваются в сфере бизнеса и администрирования (9,7%). Еще 7,3% работающих женщин задействованы в качестве среднего специального персонала по экономической и административной деятельности. Чуть меньше 6,7% трудятся медсестрами.

В общей сложности на конец III квартала 2019 года в России работали 35,2 млн женщин.

6 марта были опубликованы результаты опроса сервиса по поиску работы Superjob, согласно которому около 70% женщин считают, что у них должны быть равные с мужчинами карьерные возможности.