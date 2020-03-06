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70% женщин посчитали необходимым гендерное равенство в карьере

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Около 70% женщин считают, что у них должны быть равные с мужчинами карьерные возможности. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на опрос сервиса по поиску работы Superjob.

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По результатам исследования, 62% респондентов посчитали, что женщины нуждаются в равных правах в сфере труда, причем так посчитали 57% опрошенных мужчин и 70% — женщин. Что касается сферы оплаты труда, то среди респондентов 57% подчеркнули, что здесь также должно соблюдаться равенство.

Также опрос показал, что 65% респондентов уверены, что эмансипация женщины не станет угрозой для семьи, причем доля мужчин, ответивших на этот вопрос удовлетворительно, — 49% против 62% среди женщин.

Superjob проводил исследование с 10 по 27 февраля во всех субъектах федерации России, в опросе приняли участие 6 тыс. респондентов.

В октябре 2019 года первый замминистра труда и соцзащиты России Алексей Вовченко сообщил, что женщины составляют 72% российских госслужащих. По его словам, на высших должностях работают только 40% женщин, на главных — 56%, на ведущих — 67%, то есть чем ниже должностной уровень, тем больше там работает женщин.

Вовченко отметил, что важно мотивировать женщин на занятие управленческой деятельностью, добавив, что российские женщины традиционно более широко вовлечены в общественно полезную деятельность через общественные движения и организации.

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