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Журнал Time представил «100 женщин года»

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Фото: Depositphotos
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Американский журнал Time запустил проект «100 женщин года». В него вошли 11 существующих обложек, на которых изображены женщины, и 89 новых, нарисованных специально для акции.

Журнал с 1927 года ежегодно вручал премию «Мужчина года». В 1999 году номинацию переименовали в «Человек года», но большинство победителей всё же были мужчинами. Авторы проекта решили исправить эту несправедливость и выбрать женщин, оказавших влияние на ход истории за последние сто лет, говорится в обращении, опубликованном на сайте издания.

Первыми женщинами года (1920) названы американские суфражистки, добившиеся избирательных прав для женщин. Также в список попали модельер Коко Шанель, писательницы Вирджиния Вульф, Тони Моррисон и Джоан Роулинг, педагог Мария Монтесорри, летчица Амелия Эрхарт, жена отказавшегося от престола британского короля Эдварда VIII Уоллис Симпсон, художница Фрида Кало, певицы Билли Холидей, Арета Франклин и Бейонсе, актриса Рита Морено, премьер-министр Индии Индира Ганди, израильский политик Голда Меир и другие женщины, без которых история, по мнению жюри, сложилась бы иначе. 2012 год представлен участницами российской группы Pussy Riot, 2019-й — шведской эко-активисткой Греттой Тунберг.

Журнал традиционно называет «Человека года» в последнем номере года. Премия может присуждаться одному человеку или группе лиц. Первой женщиной, попавшей в этот список, стала Уоллис Симпсон в 1936 году. Год спустя китайский премьер-министр Чан Кайши и его жена Сун Мэйлин были номинированы вместе как «Мужчина года и жена года».

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