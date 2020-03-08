Бывший премьер-министр Украины Яценюк решил вернуться в политику

Экс-премьер Украины Арсений Яценюк намерен вернуться в политику и возглавить Национальный банк страны. Об этом 8 марта источник в администрации президента Владимира Зеленского рассказал изданию «Страна.ua».

Собеседник интернет-газеты утверждает, что команда политика активно предлагает свои услуги кабмину и партии «Слуга народа» еще с осени 2019 года. Попытки пробиться во власть также были предприняты со стороны бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который в 2014-м исполнял обязанности главы украинского государства.

Отмечается, что в офисе украинского президента заявили о том, что не хотят связываться с Яценюком, а в случае его возвращения в правительство рейтинг правящей партии достигнет рекордно низкой отметки.

17 декабря 2019 года Украина сняла государственную охрану с бывшего премьер-министра страны и экс-секретаря СНБО.

Арсений Яценюк был председателем правительства страны с 2014 по 2016 год. Во время его правления ухудшились российско-украинские отношения, произошел обвал национальной валюты, был издан указ о заморозке зарплат и пенсий, отмечалось повышение коммунальных тарифов, а также увеличился рост коррупционных преступлений.

14 апреля 2016 года Верховная рада утвердила Владимира Гройсмана на пост премьер-министра Украины, уволив с этого поста Яценюка. В конце августа прошлого года после смены правительства была утверждена кандидатура Алексея Гончарука.

4 марта на внеочередном заседании Верховной рады был представлен новый премьер-министр Денис Шмыгаль. Парламент также утвердил новый состав правительства.