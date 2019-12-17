СМИ сообщили о снятии госохраны с Яценюка и Турчинова

Власти Украины сняли государственную охрану с бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка и экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны Александра Турчинова. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах во вторник, 17 декабря.

Госохрана Яценюка длилась более трех лет после его ухода с поста председателя правительства. «Что противоречит закону (по нему бывшие чиновники не имеют право на госохрану за исключением президентов)», — говорится в сообщении.

Источник добавил, что сейчас под госохраной остаются бывший министр обороны Украины Степан Полторак, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак и бывший украинский президент Петр Порошенко.

По закону пожизненным правом на личную охрану от государства обладают только президенты и их семьи — если президент не ушел с поста после импичмента. Таким образом, Порошенко имеет право на госохрану.

Яценюк возглавлял правительство Украины в 2014–2016 годах. В апреле 2016 года рада отправила его в отставку, а 29 августа утвердила Алексея Гончарука премьер-министром страны.

Турчинов возглавлял СНБО с декабря 2014 года. Ранее он занимал должность председателя Верховной рады. С 23 февраля по 7 июня 2014-го Турчинов исполнял обязанности президента Украины.

С поста главы СНБО Турчинов ушел в мае 2019 года, после избрания президентом Украины Владимира Зеленского.