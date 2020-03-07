Ученые заявили о влиянии кофе на принятие решений
Ученые: кофе полезен для принятия решений. Исследования проводились на 80 добровольцах. Кофеин активизирует конвергентное мышление. Оно отвечает за логические рассуждения и получение знаний.
Многим участникам эксперимента кофе заодно улучшал настроение. Совет от исследователей: кружка бодрящего напитка не повредит.
Ученые: кофе полезен для принятия решений. Исследования проводились на 80 добровольцах. Кофеин активизирует конвергентное мышление. Оно отвечает за логические рассуждения и получение знаний.
Многим участникам эксперимента кофе заодно улучшал настроение. Совет от исследователей: кружка бодрящего напитка не повредит.