Названы вызывающие бессонницу продукты

Ученые: на качество сна влияет рацион. Бессонница — следствие высокого сахара в крови. Повысить этот показатель могут белый рис, хлеб и рафинад. Организм реагирует выбросом адреналина и кортизола, что и приводит к бессоннице. Совет от врачей простой: побольше фруктов, овощей и клетчатки.