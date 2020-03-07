Альфа-банк разблокировал все ранее заблокированные карты клиентов

Все заблокированные карты клиентов Альфа-банка разблокированы, сообщили в банке в субботу, 7 марта. Для полной безопасности их в ближайшее время бесплатно перевыпустят.

«Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые были заблокированы ранее из-за подозрений в компрометации номеров. Угрозы для средств клиентов в данный момент нет», — заявил представитель банка агентству «Интерфакс» в субботу, 7 марта.

Блокировка карт некоторых клиентов была связана с полученной банком информацией о возможной утечке данных. Специалисты проверили ее и убедились в отсутствии угрозы. Количество заблокированных карт в банке не уточнили.

Ранее в субботу клиенты Альфа-банка пожаловались на блокировку карт по неизвестным причинам. В официальной группе банка «ВКонтакте» многие юзеры сообщали, что не могут воспользоваться дебетовыми картами и получить ответ по горячей телефонной линии.