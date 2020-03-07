Альфа-Банк объяснил блокировку карт клиентов

Блокировка карт некоторых клиентов Альфа-Банка связана с полученной банком информацией о возможной утечке данных. Специалисты проверили ее и убедились в отсутствии угрозы, сообщили в пресс-службе.

Новых блокировок не будет, карты, которые были заблокированы ранее, возобновят работу, сообщили в банке «РИА Новости». Для полной безопасности эти карты в ближайшее время бесплатно перевыпустят. Количество заблокированных карт в банке не уточнили.

Ранее, 7 марта, клиенты Альфа-Банка пожаловались на блокировку карт по неизвестным причинам. В официальной группе банка «ВКонтакте» многие юзеры сообщали, что не могут воспользоваться дебетовыми картами и получить ответ по горячей телефонной линии.