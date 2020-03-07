Японцы восхитились российским глазированным сырком

В Twitter японские пользователи поделились впечатлениями от российских глазированных сырков.

Началось все с поста @okomesuki_3, который опубликовал снимок творожного сырка российского производства и назвал его потрясающим.

По словам японца, он приобрел его в одном из магазинов иностранных товаров, разгорел перед употреблением в микроволновке в течение 10 секунд и остался очень доволен вкусом.

В 7 марта запись пользователя набрала более 71 тыс. лайков и сотни комментариев. Другие жители Японии рассказывали, где еще можно купить такие сырки, а некоторые предлагали также альтернативные российские лакомства.

Подключились к обсуждению и россияне, которые с большим энтузиазмом начали давать советы, рассказывать о самых вкусных российских сырках и призвали японцев не греть их перед употреблением.

Пользователь Rin даже опубликовала снимок магазинного стеллажа с огромным выбором сырков и подписала пост «Welcome to Russia».

В мае эксперты «Роскачества» проверили глазированные сырки 29 российских производителей. на содержание загустителей, стабилизаторов и микроорганизмов, а также оценили сырки по вкусу, запаху и качеству глазури. Проверку прошли только 19 брендов.