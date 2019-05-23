Названы лучшие производители глазированных сырков

Эксперты Роскачества проверили глазированные сырки 29 российских производителей. Продукцию проверили на содержание загустителей, стабилизаторов, консервантов, антибиотиков и микроорганизмов, а также оценили сырки по вкусу, запаху, цвету и качеству глазури.

Специалисты отмечают, что из 29 проверенных образцов только только 19 сырков оказались «настоящими», еще в двух сырках обнаружились консерванты, а оставшиеся оказались продукцией с «фантазийными» названиями.

«С января 2019 года производители должны называть сырки, в которых не менее 50% молочного жира, «молокосодержащим продуктом с заменителем молочного жира». Если же в продукте окажется более половины растительных жиров, он также должен сменить название и превратиться и вовсе в «десерт», — говорится в сообщении.

Лучшими творожными сырками оказались продукты «Коровка из Кореновки» и «Ностальгия». При этом в четырех марках сырков с заменителем молочного жира обнаружили бактерии группы кишечной палочки («Белый медведь», «Клевер», «Красная цена» и«Круглый год»), еще в пяти торговых марках («Балтком», «Белый медведь», «Дмитровский», «Каждый день», «Клевер») – дрожжи, в двух («Дмитровский», «Клевер») — плесень.

Также в ряде сырков обнаружили консерванты. Так, сорбиновая кислота оказалась в творожных сырках «Вкус детства», «Преображенский премиум», «Простоквашино» и «Творобушки», а также в сырках с заменителем молочного жира «Балтком», «Белый медведь», «Каждый день» и «Клевер». При этом бензойная кислота была найдена в творожных сырках под торговыми марками «Белый город», «Вологоша», «Лента» и в сырках с заменителем молочного жира «Клевер» и «Красная цена».

Также специалисты дали советы по хранению сырков. Так, покупателям рекомендуют приобретать десерт в начале срока годности и проверять температуру на полках холодильников.

«Дома лучше всего хранить сырки в морозилке. И примерно за полчаса до употребления размораживать их», — добавляется в сообщении.

22 мая Роскачество провело проверку соблюдения производителями новых правил маркировки молочной продукции с добавлением растительных жиров, согласно которым из наименований товаров должно быть понятно, что в них содержатся заменители молочного жира.