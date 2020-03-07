Ученый рассказал о стремительном изменении климата в России

Климат меняется, и Россию уже через 30 лет могут ждать такие же теплые и бесснежные зимы, как в 2020 году, рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, замдиректора Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов.

Сильнее всего от климатических изменений пострадает Сибирь, менее всего перемены будут заметны в южных регионах России.

По словам ученого, российский климат станет таким, как в Северной Европе, где господствуют североатлантические воздушные массы — в Нидерландах и Германии.

«Это мы и будем наблюдать — плюсовые температуры зимой, редкие скачки в отрицательную сторону, снег как аномалия», — цитирует Семенова 7 марта «Лента.ру».

Специалист указал, что значительно теплеть будет в Сибири, жители региона могут этого даже не заметить. Например, если в Якутии было минус 40, станет минус 32, что весьма значительно.

Менее заметны изменения климата будут на юге России: чем ближе к экватору, тем менее выражен эффект потепления.

В феврале директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян рассказал «Известиям», что из-за аномально теплой зимы 2020 году в России могут исчезнуть комары, а также на треть сократится популяция речной рыбы.

Кроме того, специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова предупредили, что климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете.