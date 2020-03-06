Китай раскрыл детали инцидента эсминца с самолетом-разведчиком США

Китайский эсминец не направлял лазер на американский самолет-разведчик в международных водах. Подобная информация не соответствует действительности. Такое заявление сделал официальный представитель министерства обороны Китая Жэнь Гоцян, добавив, что это действия американского самолета были «непрофессиональными и представляли серьезную угрозу безопасности экипажей обеих сторон».

Инцидент в Тихом океане произошел 17 февраля. ВМС США сообщили, что китайский эсминец направил лазер на самолет-разведчик Р-8А Poseidon американских военно-морских сил. Американская сторона утверждала, что летательный аппарат совершал патрулирование в соответствии с международными нормами. Действия китайского эсминца Штаты посчитали небезопасными и непрофессиональными, а также нарушающими двусторонние и международные договоренности.

«Сообщения американских СМИ не соответствуют действительности. 17 февраля группировка кораблей ВМС Китая проводила плановые учения в международных водах. Американский патрульный противолодочный самолет P-8A, несмотря на многократные предупреждения китайской стороны, проводил длительный разведывательный полет на низкой высоте над китайскими кораблями», — цитирует в пятницу, 6 марта, «РИА Новости» заявление Гоцяна.

Представитель китайского военного ведомства отметил, что все действия команды эсминца соответствовали положениям международного права и принятой международной практике. КНР потребовала от США остановить подобные провокации, прекратить опасные действия и перестать очернять Китай.

28 февраля самолеты радиоэлектронной разведки ВВС США и Великобритании совершили многочасовые полеты вблизи российских границ России на Черном море и Балтике.

9 февраля самолеты-разведчики ВМС США провели полеты над российскими базами в Сирии. В частности, воздушные суда облетели авиабазу Хмеймим и базу материально-технического обеспечения флота в Тартусе, на которых находятся российские военнослужащие.