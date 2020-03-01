Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.

Авианосец движется в сопровождении ракетных крейсеров USS San Jacinto и USS Vella Gulf, а также эсминцев Truxtun, USS James Williams и USS Stout. Отмечается, что на борту корабля размещены 48 истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet.

Кроме того, авианосную группу должна сопровождать ударная атомная подводная лодка, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,5 тыс. км.

Группировка направляется в район персидского залива и сменит там авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS Harry S. Truman, пишет «Интерфакс».

16 января сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон направит на Ближний Восток авианосец «Шарль де Голль», чтобы поддержать военные операции в регионе.