Атомный авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» прошла пролив Гибралтар и вошла в акваторию Средиземного моря в четверг, 5 декабря. Об этом свидетельствуют данные Международной системы мониторинга передвижения судов AIS.

Помимо авианосца в состав группы входят ракетный крейсер, а также ударная атомная подводная лодка с крылатыми ракетами «Томагавк» и несколько эсминцев. Корабли намерены некоторое время пробыть в Восточном Средиземноморье вблизи Сирии, после чего проследуют в район Персидского залива на смену авианосцу «Авраам Линкольн», пишет «Интерфакс».

Штаты направили к берегам Ирана ударную авианосную группу ВМС во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Позже было объявлено, что к этой группе присоединятся батарея зенитных ракетных комплексов Patriot и военно-транспортный корабль USS Arlington.

Ранее США заявили об ужесточении политики против Тегерана из-за якобы нарушения арабской страной «ядерного соглашения». Вашингтон разорвал сделку и ввел новые санкции, в том числе запретив любой экспорт нефти из Ирана. При этом часть вооруженных сил стран — Корпус стражей исламской революции — был признан террористической организацией.