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США объяснили заход эсминца Ross в Черное море

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Фото: commons.wikimedia.org
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Стремлением поддерживать безопасность в регионе объяснило командование шестого оперативного флота США заход в Черное море ракетного эсминца Ross (DDG 71) американских ВМС. Соответствующее заявление опубликовано в воскресенье, 23 февраля, на сайте ВМС США.

«Ракетный эсминец класса Arleigh Burke класса USS Ross (DDG 71) начал свой международный транзит в Черное море, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность, совместную готовность и военно-морской потенциал с нашими союзниками по НАТО и партнерами в регионе», — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что присутствие эсминца продемонстрирует коллективную решимость обеспечить безопасность в регионе в рамках операции «Атлантическая решимость». Она была запущена в 2014 году под эгидой НАТО после возвращения Крыма в состав РФ и начала кризиса на юго-востоке Украины. Программа подразумевает регулярные заходы кораблей ВМС США в Черное море.

Все это играет решающую роль для обеспечения безопасности на море и свободы судоходства, подчеркнули в шестом оперативном флоте США.

О заходе эсминца Ross в Черное море стало известно в воскресенье. Российский Национальный центр управления обороной отслеживает его перемещения по акватории. Согласно конвенции Монтрё, корабли нечерноморских стран могут находиться в ней не более 21 суток, уточняет РЕН ТВ.

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