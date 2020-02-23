ВМФ России начал слежение за зашедшим в Черное море эсминцем США

Силы Черноморского флота России начали слежение за американским ракетным эсминцем Ross (DDG 71), который зашел в акваторию Черного моря. Об этом в Национальном центре управления обороной рассказали ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие. — Ред.) «Росс» ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 февраля, самолеты-разведчики ВМС США провели полеты над российскими базами в Сирии. В частности, воздушные суда облетели авиабазу Хмеймим и базу материально-технического обеспечения флота в Тартусе, на которых находятся российские военнослужащие.

В декабре прошлого года эсминец Ross вошел в порт Одессы. Корабль оснащен противокорабельными ракетами «Гарпун». Также он имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска «Томагавков», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» и ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.