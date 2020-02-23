Прямой эфир

ВМФ России начал слежение за зашедшим в Черное море эсминцем США

0
Фото: REUTERS/Yoruk Isik
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Силы Черноморского флота России начали слежение за американским ракетным эсминцем Ross (DDG 71), который зашел в акваторию Черного моря. Об этом в Национальном центре управления обороной рассказали ТАСС в воскресенье, 23 февраля.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (управляемое ракетное оружие. — Ред.) «Росс» ВМС США, зашедшего в 18:30 мск 23 февраля 2020 года в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Ранее, 9 февраля, самолеты-разведчики ВМС США провели полеты над российскими базами в Сирии. В частности, воздушные суда облетели авиабазу Хмеймим и базу материально-технического обеспечения флота в Тартусе, на которых находятся российские военнослужащие.

В декабре прошлого года эсминец Ross вошел в порт Одессы. Корабль оснащен противокорабельными ракетами «Гарпун». Также он имеет 90 шахтных пусковых установок для запуска «Томагавков», ЗУР RIM-66 SM-2 «Стандарт-2» и ПЛУР RUM-139 ASROC в различной комбинации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бомбардировщики Ту-22М3 выполнили плановый полет над Черным морем
США разместили ядерные боеголовки на подлодках для сдерживания России

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020