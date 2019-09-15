Черноморский флот взял на сопровождение судно ВМС США

Черноморский флот начал сопровождение быстроходного военно-транспортного корабля Yuma военно-морских сил США, зашедшим в субботу в Черное море. Об этом сообщили в воскресенье, 15 сентября, в Национальном центре управления обороной России.

В акваторию моря американский корабль зашел в 17:30 мск 14 сентября, уточнили военные. Дежурные силы Черноморского флота проводят «непрерывное слежение за американским судном», отмечает ТАСС.

Экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) ВМС США зашел в Черное море в третий раз за текущий год.

29 июня USS Carney вошел в акваторию Черного моря и направился в Одессу. Корабль принял участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины. Он оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.