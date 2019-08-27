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Украинский корабль зашел в зону российских учений

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Фото: commons.wikimedia.org/Pavlo1
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Малый разведывательный корабль «Переяслав» ВМС Украины заходил в зону учений Черноморского флота. Об этом в эфире телеканала UA.TV заявил заместитель начальника штаба командования украинских ВМС по вопросам евроатлантической интеграции полковник Андрей Рыженко.

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«Я могу сказать, что мы шли рекомендованными путями, но были разные варианты, в основном это было недопущение эскалации», — рассказал он.

Рыженко отметил, что корабль возвращался с учений НАТО Agile Spirit — 2019 в Грузии и зашел в зону проведения российских маневров, поскольку там не было никакой деятельности, пишет 27 августа «Федеральное агентство новостей». По его словам, «Переяслав» — не единственный корабль, заходивший в этот район, там было «интенсивное судоходство».

Кроме того, украинский полковник рассказал, что российские корабли сопровождали «Переяслав». Рыженко напомнил, что корабль мог войти и в зону учений, согласно нормам международного права.

Когда именно «Переяслав» заходил в зону российских учений, Рыженко не уточнил.

Учения подразделений Черноморского флота России начались 19 августа, сообщает «РИА Новости». В маневрах задействованы Крымская и Новороссийская военно-морские базы, основные корабельные и береговые соединения флота и части морской авиации

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