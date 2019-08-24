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Малый ракетный корабль «Углич» выполнил учебные стрельбы в Средиземном море

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Малый ракетный корабль «Углич» провел учебные стрельбы в Средиземном море, сообщил в субботу, 24 августа, начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, пишет «Интерфакс».

«В ходе учений была выполнена артиллерийская стрельба по надводной и воздушной целям, а также отработан алгоритм действий личного состава при постановке помех комплексом радиоэлектронной борьбы с целью уклонения от ударов воздушного противника», — сказал он.

Ранее в субботу российские атомные подводные лодки «Тула» и «Юрий Долгорукий» выполнили учебные пуски баллистических ракет и поразили цели на полигонах Кура на Камчатке и Чижа в Архангельской области.

Отмечается, что ракеты «Синева» и «Булава» были запущены из района полюса в Северном Ледовитом океане и из акватории Баренцева моря.

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