Атомные подлодки на Камчатке скрытно покинули пункт базирования

Две атомные подлодки Тихоокеанского флота провели учения по скрытному выходу из пункта постоянного базирования и покинули базу Вилючинске на Камчатке, сообщил 26 августа представитель пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

В учениях приняли участие атомные подводные крейсера проектов 671 и 949А.

Отмечается, что в ходе маневров расчеты радиационной, химической и биологической защиты применили специальную аэрозольную завесу. В это же время военнослужащие отряда спецназа по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС) провели профилактическое гранатометание в акватории бухты Крашенинникова.

Воскресенский также указал, что пловцы отряда ПДСС также успешно обнаружили и уничтожили подводные тайники и закладки условного противника, пишет «РИА Новости».

Ранее в понедельник сообщалось, что в учениях Восточного военного округа были задействованы около пяти тыс. человек и одной тыс. единиц техники.