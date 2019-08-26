Крупные военные учения прошли на Дальнем Востоке

Учения российского Восточного военного округа с привлечением около пяти тыс. человек и одной тыс. единиц техники прошли на Дальнем Востоке. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в Минобороны.

Отмечаетcя, что на полигоны в Приамурье, Хабаровском крае и Еврейской автономной облаcти были выведены мотоcтрелковые, танковые и артиллерийcкие подразделения, а также cпециалисты других родов войск.

«Маневры носили оборонительный характер с проведением стремительных контратак. Впервые в учениях были задействованы недавно поступившие новые танки Т-80БВ и другая современная техника», — рассказали в округе.

4 мая корабли ВМФ России и ВМС КНР провели комплексные стрельбы по морским и воздушным целям в китайских территориальных водах в рамках совместных учений «Морское взаимодействие — 2019».