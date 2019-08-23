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ВМФ России в 2020 году получит сразу шесть подлодок

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Фото: РИА Новости/Олег Кулешов
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Военно-морской флот (ВМФ) России в 2020 году, впервые за 28 лет, получит от предприятий судостроительной отрасли сразу шесть подводных лодок, в том числе четыре атомные. Об этом в пятницу, 23 августа, сообщило ТАСС со ссылкой на источник в ВПК России.

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«Согласно контрактам, «Севмаш» в 2020 году должен сдать флоту первую серийную подлодку проекта 955А «Князь Олег» и первую серийную проекта 885М «Новосибирск», — говорится в сообщении.

Также «Севмаш» сдаст ВМФ головную субмарину проекта 885М «Казань» и атомную подлодку спецназначения «Белгород» проекта 09852.

Отмечается, что такое количество подлодок за год флот не получал с 1992 года. Регулярно ВМФ стал получать новые субмарины только с 2013 года.

Кроме того, компания «Адмиралтейские верфи» сдаст ВМФ сразу две дизель-электрические подлодки: «Волхов» проекта 636.3 и первую серийную субмарину проекта 677 «Кронштадт», но с обычной, а не воздухонезависимой энергетической установкой.

20 августа в сети появилось видео первого погружения новейшей российской дизель-электрической подлодки «Петропавловск-Камчатский». До 2022 года для Тихоокеанского флота планируется построить шесть таких подлодок, «Петропавловск-Камчатский» стал первой из их числа.

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