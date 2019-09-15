В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США
Через Босфорский пролив в Черное море направляется экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом в Twitter сообщил ресурс Bosphorus Observer, который отслеживает морскую навигацию в акватории пролива Босфор.
Это судно заходит в Черное море в третий раз за текущий год. Других подробностей не сообщается.
29 июня USS Carney вошел в акваторию Черного моря и направился в Одессу. Корабль принял участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины. Он оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.