В Черное море вошел экспедиционный корабль ВМС США

Через Босфорский пролив в Черное море направляется экспедиционный корабль USNS Yuma (T-EPF-8) Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом в Twitter сообщил ресурс Bosphorus Observer, который отслеживает морскую навигацию в акватории пролива Босфор.

Это судно заходит в Черное море в третий раз за текущий год. Других подробностей не сообщается.

Third time on the Bosphorus in 2019: @MSCSealift Spearhead class fast expedition transport ship USNS Yuma T-EPF-8 transited Bosphorus towards the Black Sea. @BenKendim1 video: https://t.co/Gd63p6VRGu pic.twitter.com/9Cr3j9OJMZ — Yörük Işık (@YorukIsik) September 14, 2019

29 июня USS Carney вошел в акваторию Черного моря и направился в Одессу. Корабль принял участие в военно-морских учениях Sea Breeze 2019 у берегов Украины. Он оснащен крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км.