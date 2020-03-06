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В Минобороны рассказали о предотвращении столкновений МКС с другими объектами

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Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов
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Центр контроля космического пространства за 55 лет предотвратил около 1,7 тыс. столкновений орбитальной станции «Мир» и Международной космической станции (МКС) с другими объектами. Об этом журналистам рассказали в Министерстве обороны России в пятницу, 6 марта.

3D-модель МКС

За время работы центра выдано почти 1,5 тыс. предупреждений об опасных сближениях со станцией «Мир» и 204 сближениях с МКС. Кроме того, зафиксировано 1628 сближений с аппаратами из российской орбитальной группировки, передает «Интерфакс».

26 января было опубликовано исследование российских ученых, согласно которому в корпусе МКС могут возникнуть дыры из-за коррозии. По словам специалистов, существует угроза разгерметизации жилых модулей МКС. В связи с этим они разрабатывают новые методы обнаружения микроорганизмов, разъедающих станцию.

Центр контроля космического пространства (с 2011 года носит название «Главный центр разведки космической обстановки» (ГЦ РКО) находится в Московской области. Осуществляет информационное обеспечение космической деятельности государства, противодействие средствам космической разведки вероятных противников, оценку опасности космической обстановки.

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