Прямой эфир
Сюжет:

В Того зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

0
Фото: Global Look Press/Felix Kästle/dpa
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Того зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает местный новостной портал Republic of Togo.

«Поводов для паники нет»
Врач-инфекционист Александр Попов — о слухах по поводу коронавируса и реальной ситуации в России

Первой инфицированной в стране оказалась 42-летняя женщина, которая ранее побывала в Германии, Франции и Турции. Ее состояние, по данным портала, оценивается как стабильное.

Заразившаяся коронавирусом находится в полной изоляции в центре лечения инфекционных заболеваний. Все, кто с ней контактировал, — под наблюдением.

Ранее 6 марта о первых случаях заражения объявили власти Перу, Камеруна и представители Ватикана.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание, вызванное инфекцией, официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Власти Москвы предупредили об ответственности за нарушение карантина
Россиянам предложили купить вязаный коронавирус и енота-защитника

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020