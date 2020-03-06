В Того зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

В Республике Того зафиксирован первый случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщает местный новостной портал Republic of Togo.

Первой инфицированной в стране оказалась 42-летняя женщина, которая ранее побывала в Германии, Франции и Турции. Ее состояние, по данным портала, оценивается как стабильное.

Заразившаяся коронавирусом находится в полной изоляции в центре лечения инфекционных заболеваний. Все, кто с ней контактировал, — под наблюдением.

Ранее 6 марта о первых случаях заражения объявили власти Перу, Камеруна и представители Ватикана.

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. Заболевание, вызванное инфекцией, официально названо COVID-19. По состоянию на 6 марта отмечено 100 271 случай заражения, летальных исходов — 3408, вылечившихся — 55 988.