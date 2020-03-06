Прямой эфир
Сюжет:

Мишустин и Румас проведут рабочую встречу

0
Фото: РИА Новости/Александр Астафьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в ходе телефонного разговора условились о проведении рабочей встречи. Об этом в пятницу, 6 марта, сказано в сообщении на сайте правительства Республики Беларусь.

Борьба за вентиль: как Лукашенко ищет замену российской нефти
Белоруссия организует поставки через Прибалтику и Украину

«В ходе разговора основное внимание стороны уделили актуальным вопросам двустороннего сотрудничества», — сказано в сообщении. Также обсуждалась цифровая повестка ЕАЭС, направленная на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни граждан союза.

Румас и Мишустин в рамках телефонного разговора договорились провести рабочую встречу по всем актуальным вопроса. Она состоится в ближайшее время, точная дата не приводится.

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла в дальнейшей работе над «дорожными картами» по интеграции с Россией до решения вопросов по поставкам нефти.

В конце января председатель правительства России уже оценил потенциал и перспективы договора о Союзном государстве с Белоруссией. Тогда он отметил, что это соглашение позволит улучшить жизнь граждан двух стран и облегчить условия ведения бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Белоруссии не увидели смысла в «дорожных картах» с РФ до решения вопросов по нефти
Минск заявил об обязанности диверсифицировать поставки нефти

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020