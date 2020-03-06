Мишустин и Румас проведут рабочую встречу

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Сергей Румас в ходе телефонного разговора условились о проведении рабочей встречи. Об этом в пятницу, 6 марта, сказано в сообщении на сайте правительства Республики Беларусь.

«В ходе разговора основное внимание стороны уделили актуальным вопросам двустороннего сотрудничества», — сказано в сообщении. Также обсуждалась цифровая повестка ЕАЭС, направленная на повышение эффективности экономики и улучшение качества жизни граждан союза.



Румас и Мишустин в рамках телефонного разговора договорились провести рабочую встречу по всем актуальным вопроса. Она состоится в ближайшее время, точная дата не приводится.

Накануне министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не видит смысла в дальнейшей работе над «дорожными картами» по интеграции с Россией до решения вопросов по поставкам нефти.

В конце января председатель правительства России уже оценил потенциал и перспективы договора о Союзном государстве с Белоруссией. Тогда он отметил, что это соглашение позволит улучшить жизнь граждан двух стран и облегчить условия ведения бизнеса.