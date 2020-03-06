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Михаила Ефремова не пустили на борт самолета

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В петербуржском аэропорту Пулково заслуженного артиста России Михаила Ефремова не пустили на борт самолета авиакомпании AirBaltic, выполнявшего рейс в Ригу. Об этом в пятницу, 6 марта, сообщил источник «Известий».

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Сообщается, что представители авиакомпании отказали актеру из-за того, что он был в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее СМИ сообщали, что на Ефремова был составлен административный протокол. Однако источник «Известий» данную информацию не подтвердил. Подробности инцидента уточняются.

7 марта 2018 года Михаил Ефремов оказался в центре скандала из-за своего поведения во время спектакля «Не становись чужим» на гастролях в Самаре.

Публика осудила артиста, сообщив, что исполнитель одной из главных ролей опоздал к своему выходу на сцену, был пьян, путал текст, говорил тихо, а затем вступил в перебранку с залом, используя нецензурную лексику.

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