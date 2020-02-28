Пассажирка обвинила таксиста в домогательстве и извинилась

Очередной скандал произошел в Москве с участием пассажира и водителя такси. Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина Донская заявила, что ее хотел изнасиловать таксист Gett.

В соцсетях девушка 28 февраля выложила пост, в котором утверждала, что отбилась от пытавшегося взять ее силой водителя. Мария приложила фото побоев и синяков и пригрозила судом.

В компании стали разбираться и опубликовали снятое водителем видео, из которого становится понятно, что девушка была пьяна и вела себя вызывающе, а водитель наоборот всячески пытался ее успокоить.

Вскоре участница скандала удалила свой обвинительный пост и опубликовала новый — с извинениями.

«Я сидела у подруги, мы выпили вина, она вызвала мне машину, я уехала ... в машине мне стало плохо. Меня укачало, алкоголь сделал своё плохое дело и в дополнение у меня началась паническая атака, я смутно помню , что происходило <...> Я опубликовала пост ранее и мне жаль что поспешно. Я была напугана, я боялась», — написала пассажирка такси.

Мария добавила, что у нее двухлетний ребенок и что она опасается теперь спокойно выходить на улицу. По ее словам, в интернете против нее началась травля и она попросила сотрудников компании помочь остановить ее.

Ранее, 12 февраля, жительница Москвы осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти. Фраза девушки «Вези меня, мразь!» успела стать мемом в интернете.