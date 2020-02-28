Эксперт назвала причины участившихся перепалок пассажиров с таксистами

Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» Наталия Лозинская в беседе с «Известиями» 28 февраля проанализировала, почему в последнее время участились конфликты между пассажирами и водителями такси.

Ранее 28 февраля в Москве разгорелся очередной скандал с участием пассажира и водителя такси. Управляющий директор креативного агентства MDK Мария Вылегжанина-Донская заявила, что накануне, 27 февраля, ее хотел изнасиловать таксист Gett. Позднее она призналась, что ей это показалось и извинилась перед водителем.

Еще один нашумевший случай произошел 12 февраля, когда московский фитнес-тренер осыпала таксиста оскорблениями из-за отказа ее везти. Фраза девушки «Вези меня, мразь!» успела стать мемом в интернете.

По словам Наталии Лозинской, в каждом случае нужно разбираться индивидуально. С одной стороны, есть целая категория неадекватных пассажиров: сильно выпившие и проявляющие агрессию, наркоманы, ревнивые мужья и просто склочные люди.

С другой стороны, водители зачастую сами провоцируют конфликт. «Сейчас водителям такси работать тяжело. Они зарабатывают мало, огромные проценты агрегаторов, переработки, низкие цены, которые сформировались за счет демпинга между крупными игроками. И водители очень злые и голодные. Поэтому водители всячески свой негатив переносят на пассажиров», — добавила Наталия Лозинская.

Эксперт подчеркнула, что не оправдывает грубое поведение фитнес-тренера, хамившей таксисту 12 февраля. Однако убеждена, что ту конфликтную ситуацию спровоцировал сам таксист.

Исполнительный директор Ассоциации «Национальный совет такси» рассказала, что четко прописанных правил, которые бы регламентировали водителям такси, каких пассажиров можно не брать, — нет. Свои собственные правила устанавливает каждая компания.

«На рынке такси происходит укрупнение компаний. Уходит индивидуальный подход к водителю. Сокращается индивидуальный разбор ситуаций. Укрупнение рынка привело к тому, что попасть в такси может каждый водитель, их не видят в лицо, потому что агрегаторы принимают их тысячами. Отсюда есть только формальная проверка этих водителей», — подчеркнула представитель отрасли.

По ее словам, грамотные и профессиональные водители начали покидать рынок такси в поисках более высокооплачиваемой работы. На их место приходит более дешевая, неквалифицированная рабочая сила.

«Такие водители зачастую не знают, как вести себя с пассажиром. Бывают случаи, когда водители позволяют себе выключить навигатор и заставить пассажира показывать дорогу», — сказала Лозинская.

Чтобы исправить ситуацию, эксперт считает необходимо повышать требования к водителям и заниматься их обучением. Однако у государства не хватит ресурсов на это, считает эксперт. Поэтому она предлагает принять закон об обязательном членстве в саморегулируемой организации (СРО) для компаний такси и таксистов.