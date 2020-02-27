В Саратове пассажир напал на таксиста из-за отказа ехать без детского кресла

После того как таксист Алексей Горохов в Саратове отказался везти ребенка без детского автокресла, на него напал пассажир. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказало агентство «РИА Новости».

Сам инцидент, записанный на видеорегистратор, Горохов выложил на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как мужчина обзывает и избивает таксиста. До этого пассажир требовал начать поездку, а после — вернуть деньги за проезд.

«Судмедэкспертизу я прошел <…> Синяки, ссадины, и давление было, ничего такого страшного особо», — рассказал Горохов агентству. Он отметил, что во время заказа через приложение «Яндекс.Такси» пассажир не указал, что будет необходимо детское кресло.

Ранее, 12 февраля, жительница Москвы осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти. По некоторым данным, женщина вызвала такси, чтобы доехать из Одинцово в один из московских фитнес-центров. Чем закончился инцидент, неизвестно.