Прямой эфир

В Саратове пассажир напал на таксиста из-за отказа ехать без детского кресла

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После того как таксист Алексей Горохов в Саратове отказался везти ребенка без детского автокресла, на него напал пассажир. Об этом в четверг, 27 февраля, рассказало агентство «РИА Новости».

Сам инцидент, записанный на видеорегистратор, Горохов выложил на своем YouTube-канале. На кадрах видно, как мужчина обзывает и избивает таксиста. До этого пассажир требовал начать поездку, а после — вернуть деньги за проезд.

«Судмедэкспертизу я прошел <…> Синяки, ссадины, и давление было, ничего такого страшного особо», — рассказал Горохов агентству. Он отметил, что во время заказа через приложение «Яндекс.Такси» пассажир не указал, что будет необходимо детское кресло.

Ранее, 12 февраля, жительница Москвы осыпала таксиста оскорблениями и пыталась избить мужчину из-за отказа ее везти. По некоторым данным, женщина вызвала такси, чтобы доехать из Одинцово в один из московских фитнес-центров. Чем закончился инцидент, неизвестно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Хабаровске пассажирка угнала такси и попала в ДТП
Таксист в Москве заставил китайца заплатить за проезд 6,5 тыс. рублей за «риск»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020