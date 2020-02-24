В Хабаровске пассажирка угнала такси и попала в ДТП

В Хабаровске девушка вызвала такси, обманом угнала машину и попала в ДТП. Виновницу уже нашли, нарушительница никогда не имела водительских прав. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД 24 февраля.

В полицию обратился таксист. Мужчина рассказал, что вез девушку до кафе, а по окончании поездки пассажирка заявила, что денег у нее нет, и попросила подождать, пока она сходит в заведение и возьмет их у знакомого.

После длительного ожидания водитель решил поискать пассажирку в кафе, при этом машину он оставил открытой, а ключи — в замке зажигания. В результате мужчина не обнаружил ни девушки, ни автомобиль. Ущерб составил 330 тыс. рублей.

Правоохранителям 24-летняя нарушительница рассказала, что намеренно ждала, пока таксист выйдет из машины, чтобы угнать авто. Однако с управлением иномарки девушка не справилась и попала в ДТП, а с места аварии скрылась.

Как выяснилось, злоумышленница ранее уже привлекалась к ответственности за кражу и угон. Возбуждено уголовное дело о грабеже (ч. 2 ст. 161 УК РФ). Девушку поместили в изолятор временного содержания.

Ранее, в феврале, московский таксист заставил гражданина Китая заплатить за поездку в пять раз больше из-за «риска» заразиться коронавирусом COVID-19. Сам водитель был в маске, а в аэропорту уговаривал китайца поехать именно с ним под предлогом того, что другие таксисты якобы не согласятся довезти его в город из-за потенциальной опасности.