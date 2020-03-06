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НКО займется судьбой безнадзорных животных в Якутске

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В Якутске за обращение с безнадзорными животными будет отвечать некоммерческая организация «Якутский городской фонд помощи животным». Подготовить передачу функций окружному департаменту ЖКХ и энергетики поручила глава города Сардана Авксентьева.

По ее словам, которые приводит ИА SakhaNews, проблемой бродячих животных должны заниматься люди заинтересованные, которые действительно хотят этим заниматься. Градоначальник предложила волонтерам объединиться с городскими зоозащитными организациями.

Она предупредила, что в расчеты республиканского департамента ветеринарии не входит строительство приюта для животных в Якутске. Также не заложены средства на приобретение специализированного транспорта, расходы на ГСМ, коммунальные расходы на содержание приюта. Однако есть средства на отлов, вакцинацию и содержание животных.

В начале марта депутаты Якутска выступили с предложением ввести налог или специальный сбор для владельцев собак. Они считают, что это поможет увеличить финансирование приютов для животных.

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