Прямой эфир

Полиция Приморья вернула хозяйке похищенную пять лет назад собаку

0
Фото: МВД РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Приморье нашли и вернули русского спаниеля владелице, у которой украли собаку в 2015 году. Об этом в среду, 4 марта, сообщила пресс-служба УМВД Приморья.

Полиция приморского города Артема возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в начале февраля после публикации видеоролика и петиции о «концлагере для собак», который в своем дворе устроил местный житель. Ролики, снятые зоозащитниками об этом месте, вызвали в соцсетях сильный резонанс, пишет «Москва 24».

Именно на них 68-летняя женщина увидела и узнала свою собаку по имени Бим, которую украли в 2015 году. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пес на глазах правоохранителей признал хозяйку, пишет «Ридус».

Владелец же «концлагеря для собак», 65-летний местный житель, признал, что выкрал спаниеля в подарок дочери, отмечает телеканал «360». Теперь к возбужденному уголовному делу о жестоком обращении с животными добавилось еще одно — о краже. Расследование обоих дел продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Нижегородской области потребовали закрыть лошадиный «концлагерь»
В Приморье начали проверку информации о «концлагере для собак»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020