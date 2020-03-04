Полиция Приморья вернула хозяйке похищенную пять лет назад собаку

Полицейские в Приморье нашли и вернули русского спаниеля владелице, у которой украли собаку в 2015 году. Об этом в среду, 4 марта, сообщила пресс-служба УМВД Приморья.

Полиция приморского города Артема возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными в начале февраля после публикации видеоролика и петиции о «концлагере для собак», который в своем дворе устроил местный житель. Ролики, снятые зоозащитниками об этом месте, вызвали в соцсетях сильный резонанс, пишет «Москва 24».

Именно на них 68-летняя женщина увидела и узнала свою собаку по имени Бим, которую украли в 2015 году. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Пес на глазах правоохранителей признал хозяйку, пишет «Ридус».

Владелец же «концлагеря для собак», 65-летний местный житель, признал, что выкрал спаниеля в подарок дочери, отмечает телеканал «360». Теперь к возбужденному уголовному делу о жестоком обращении с животными добавилось еще одно — о краже. Расследование обоих дел продолжается.