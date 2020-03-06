Новую дорогу построят в Волжском районе Саратова

Саратовские власти объявили аукцион по поиску подрядчика для разработки проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улице Менякина в Волжском районе.

Максимальная цена контракта составляет 2,865 млн рублей. Согласно техническому заданию, необходимо до 30 апреля изготовить проект по участку между Усть-Курдюмской и Муленкова. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Протяженность дороги составляет 490 м. Таким образом, проект одного метра дороги обойдется городскому бюджету почти в 6 тыс. рублей.

Напомним, третий автомобильный мост планируют построить из Саратова в Энгельс. Работы могут начаться в 2021 году. Разработка проектно-сметной документации займет не менее года. Стоимость сооружения может составить 50–60 млрд рублей.