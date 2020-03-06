Прямой эфир

Новую дорогу построят в Волжском районе Саратова

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Саратовские власти объявили аукцион по поиску подрядчика для разработки проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по улице Менякина в Волжском районе.

Максимальная цена контракта составляет 2,865 млн рублей. Согласно техническому заданию, необходимо до 30 апреля изготовить проект по участку между Усть-Курдюмской и Муленкова. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».

Протяженность дороги составляет 490 м. Таким образом, проект одного метра дороги обойдется городскому бюджету почти в 6 тыс. рублей.

Напомним, третий автомобильный мост планируют построить из Саратова в Энгельс. Работы могут начаться в 2021 году. Разработка проектно-сметной документации займет не менее года. Стоимость сооружения может составить 50–60 млрд рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Строительство дублера проспекта в Нижнем Новгороде оценили в 18,65 млрд рублей
СМИ сообщили о намерении построить платный дублер южной части МКАД

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020